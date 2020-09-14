«البحث الجنائي ببنغازي»: ضبط مغربيتان بتهمة ممارسة السحر والشعوذة بمنطقة سيدي حسين

تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي من ضبط امرأتان تحملان الجنسية المغربية، وتقومان بأعمال السحر والشعوذة في منطقة سيدي حسين.

وأفادت التحريات أنه كانت قد وردت معلومات تفيد رصد مجموعة من الأشخاص من الجنسين يترددون بسياراتهم الخاصة على مكان تواجد المتهمتين بالشعوذة.

وعلى الفور أصدرت النيابة العامة إذن بضبط المتهمتين، كذلك بتفتيش محل إقامتهن وبالانتقال إلى نفس المكان بالتعاون مع الشرطة النسائية، كان التفتيش على يد العنصر النسائي .

وبعد التفتيش عثر رجال التحريات على مواد و أدوات ممنوعة، معبأة في علب زجاجية، وكذلك عثر على بخور بأنواع مختلفة، وأعشاب أخرى، كما عثر على مخدر الحشيش وتبغ، وعثر على دلو بلاستيكي يحتوي على بقايا تبغ وقصدير.

كما عثر رجال التحريات على أشياء أخرى تستعمل في أعمال السحر والشعوذة، وكذلك عثر على شموع وأكياس معبأة بأعشاب غريبة ومواد أخرى غير معروفة وتم التحفظ على جميع المضبوطات.

وبعد التحقيق مع المتهمتين اعترفتا بقيامهن بأعمال السحر والشعوذة، مقابل المال منذ فترة كبيرة، وأنهما تقيمان في ليبيا منذ عام 2000، كما اعترفن بتعاطيهن للمخدرات، وتم إيقافهن بالحجز القانوني واحالتهن إلى النيابة العامة.