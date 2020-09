أفادت مصادر

إعلامية اليوم الاثنين بأن الأمم المتحدة سترعى قمة مرتقبة بين رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح،

وحفتر، في باريس بمشاركة من ألمانيا وإيطاليا.

