لجنة حقوقية تشيد بالجهود المصرية لتسوية الأزمة الليبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها الكبير بالبيان الصادر عن إجتماع اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي مع وفد مجلسي النواب والدولة وعدد من الشخصيات السياسية الليبية ، وما تضمنه البيان من توصيات إيجابية تصب في اتجاه وضع خارطة طريق لتسوية الأزمة الليبية.

وثمنت اللجنة في بيان صادر عنها الاثنين ، الجهود والمساعي الكبيرة التي تبذلها القيادة والحكومة المصرية، من خلال اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي ، و كذلك جميع الجهود الإقليمية والدولية والاممية الرامية إلى الدفع بالحلول السياسية لتسوية الصراع و إحلال السلام وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة والتسوية السياسية للأزمة الليبية.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تأكيدها على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والدفع بالعملية السياسية و إستئناف الحوار السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.