«الإمداد الطبي» و«مكافحة الأمراض» يبحثان حلحلة المشاكل التي تعيق وصول بعض أصناف التطعيمات وأدوية الأمراض السارية

ناقش رئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي «الطاهر بالخير»، مع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور”بدر الدين النجار”، اليوم الإثنين، الأسباب الرئيسة لنقص بعض أصناف التطعيمات، وأدوية الأمراض السارية وإمكانية الإسراع في توفيرها.

وبحسب وكالة وال الليبية، فإنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر جهاز الإمداد الطبي، على استمرار التعاون لتذليل الصعوبات التي تعرقل توفير التطعيمات والأدوية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لحلحلة المشاكل والصعوبات التي تواجه الجهاز .

وكان الجهاز، قد استلم خلال الأسابيع الماضية أكثر من “15” حاوية تحتوي على تطعيمات كل من تطعيمات شلل الأطفال، والسداسي، والخماسي، وداء الكلب، والحمى الصفراء، والثلاثي ، والرباعي، والخماسي”.

واستلم مسؤلو الحلقة الباردة الشحنة وحفظها وقراءة المؤشرات الحرارية الخاصة بها، تمهيدا لتوزيعها على فروع الجهاز وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق التي ستقوم بمنحها لمستحقيها من الأطفال عن طريق وحدات التطعيمات بالمرافق الصحية.