«باشاغا» يصدر قرارا بتشكيل لجنة لدمج وتأهيل «المليشيات المسلحة والمقاتلين» في الداخلية

أصدر فتحي باشاغا وزير داخلية السراج، قرارًا حمل رقم (1508) لسنة 2020، بشان تشكيل لجنة برئاسة المدعو «محمد حبيب محمد الداغي أمساعد»، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية وعضوية كل من، «فتحي سعد المبروك عون» مدير الإدارة العامة للتدريب، و«البشير بالنور سليمان» مدير مركز المعلومات والتوثيق، و«ميلود خليفة الشتيوي» رئيس مكتب شؤون الضباط، بحسب نص القرار.

وتابع نص القرار، أن تلك اللجنة المشكلة سوف تتولى وضع آلية وبرنامج لدمج وتأهيل المجموعات المسلحة والمقاتلين في وزارة الداخلية ووضع قاعدة بيانات يتم من خلالها تصنيف المستهدفين بالدمج إلى ثلاثة فئات فئة اللون الأخضر واللون الأصفر، واللون الأحمر. وفقا لنص القرار.

وختم القرار، أنه سيتم دمج وتأهيل الفئتين ذات اللون الأخضر والأصفر وتفكيك الفئة ذات اللون الأحمر، ولتلك اللجنة المزعومة بحسب القرار الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به لأداء مهامها. على حد زعم القرار.