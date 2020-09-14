انتشار مرض الجرب في صفوف المرتزقة السوريين في ليبيا

سادت حالة من التذمر، في الآونة الأخيرة، بين عناصر فرقة الحمزة “الحمزات” من المتواجدين في الأراضي الليبية ضمن ما بات يعرف باسم المرتزقة السوريين، نتيجة إهمال قائد المرتزقة هناك، علاء جنيد، لعناصره.

ونقلت وكالة “ستيب الإخبارية” عن مصدر مطله قوله إنَّ عناصر الفرقة المتواجدين في معسكر الشرطة بالعاصمة الليبية طرابلس بدأوا بحالة من التمرد على قائدهم هناك، علاء جنيد.

متابعًا بأنَّ السبب هو عدم وجود الخدمات العامة من ماء وكهرباء أو وقود لمضخات المياه والمولدات، وبدء الجرب بالانتشار بين العناصر بشكل ملحوظ.

وأكمل المصدر بأنَّ هذه الأسباب يضاف إليها سرقة جنيد لرواتب العناصر وإدمانه على تعاطي الحشيش والمخدرات، كما أنه مدمن على تعاطي مخدر الكريستال”إتش بوز كما يعرف محليًا”، ويعمل في تجارته سواءًا في سوريا أو في ليبيا.