أسباب استقالة حكومة الثني.. “احتجاجات وعجز”

قال علي جابر، الصحفي والمتابع للشأن العام، إن الاحتجاجات التي شهدتها مدينة بنغازي هي القشة التي قسمت ظهر البعير- حسب وصفه- وأشعرت الحكومة الليبية بضرورة تقديم استقالتها، حيث بينت الحكومة أن استقالتها مرتبطة بعدم قدرتها على تنفيذ ما تصبوا إليه لأن الإمكانات المتاحة لها ضعيفة، حيث لم تقرر لها ميزانية محددة ولم تخصص لها مبالغ حتى تستطيع التخطيط للصرف.

ورأى جابر في مداخلة مع برنامج “LIVE” على قناة “NEWS 218″، الإثنين، أن استقالة الحكومة الليبية جاءت نتيجة مباشرة للاحتجاجات الشعبية ولعدم قدرتها على إنجاز المهمة المنوطة بها، وعلى تقديم الخدمات المرضية للمواطنين رغم محاولاتها حل مشاكل الكهرباء خلال 10 أيام أو أسبوعين، فكانت الاستقالة هي نتيجة طبيعية لما يحدث اليوم، بالإضافة إلى المطالبة الشعبية التي أصبحت مقتنعة بأن الحكومة بغض النظر عن كفاءتها لم تعد قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لهم وينبغي عليها أن تتنحى وهو ما حدث.

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