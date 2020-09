“إنتليجنس أونلاين”: قمة السراج وحفتر وصالح تهدف إلى تعميق النقاشات التي بدأت في بوزنيقة

أكد موقع “إنتليجنس أونلاين” الاستخباراتي، أن

باريس ستحتضن الخميس المقبل، قمة ليبية تجمع بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح وخليفة حفتر.

وأوضح الموقع الفرنسي أن القمة تهدف إلى تعميق النقاشات التي

بدأت في بوزنيقة المغربية، مؤكدًا أن فرنسا تأمل حضور ممثلين عن الدبلوماسية الألمانية

والإيطالية لدعم هذه المحادثات.

وقال الموقع، إن الاجتماع المرتقب يعد تمهيدًا للجهود التي

يقودها فريق صغير من مستشاري الإليزيه مؤلف من إيمانويل بون وباتريك سولير لحل الأزمة

الليبية، حيث تسعى باريس للحد من توسع أنقرة في ليبيا.

