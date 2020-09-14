موقع إنتلجنس أونلاين الفرنسي: قمة مرتقبة بين حفتر والسراج وعقيلة صالح الخميس المقبل في باريس

كشف موقع إنتليجنس أونلاين الفرنسي، أن باريس ستحتضن الخميس المقبل قمة ليبية تجمع بين فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال الموقع الفرنسي، إن القمة تهدف إلى تعميق النقاشات التي بدأت في مدينة بوزنيقة المغربية، وقال إن فرنسا تأمل حضور ممثلين عن الدبلوماسية الألمانية والإيطالية لدعم هذه المحادثات.

وأشار “إنتليجنس أونلاين” إلى أن الاجتماع المرتقب يعد تمهيدا للجهود التي يقودها فريق صغير من مستشاري الإليزيه مؤلف من إيمانويل بون وباتريك سولير لحل الأزمة الليبية، حيث تسعى باريس للحد من توسع أنقرة.

ونقل الموقع الفرنسي عن مصادره، أن الاجتماع سيعقد تحت غطاء الأمم المتحدة، وسيكون استكمال لاجتماعات بوزنيقة المغربية.

وعقدت لجنتا الحوار بمجلسي الدولة والنواب، الأسبوع الماضي، 4 لقاءات بضاحية بوزنيقة في العاصمة المغربية الرباط، انتهت بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة والاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم، وتزامن ذلك مع اجتماعات تشاورية لممثلي المجلسين والوفاق وشخصيات مستقلة عُقدت في مونترو بسويسرا.

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