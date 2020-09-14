استمرار انتهاكات المليشيات في طرابلس..مقتل شاب والعثور على جثة

تشهد مدن غرب ليبيا والعاصمة الليبية طرابلس تحديدًا عدد من الجرائم والاغتيالات وأعمال التصفية أبطالها عناصر المليشيات المسلحة التي تسيطر على المدينة منذ 2011 وترفض قيام أو تواجد أجهزة الدولة الأمنية الرسمية.

وشارك عناصر هذه المليشيات المسلحة بعد أن حاولت حكومة الوفاق شرعنة بعضها في المعارك ضد القوات المسلحة في معارك تطهير العاصمة رغم أن هذه المليشيات ساهمت طيلة هذه السنوات في استغلال الفوضى التي تشهدها البلاد وأقدمت على ابتزاز الوزارات والمسؤولين والتورط في أعمال وجرائم عديدة.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع أن بعض المواطنين عثروا الأحد على جثه دون تحديد هوية صاحبها بداخل شاحنة صغيرة مركونة بالقرب من جزيرة باب العزيزية في طرابلس العاصمة.

وأضاف المصدر أنه يعتقد بأن الضحية تعرض للتعذيب نتيجة وجود آثار للكدمات على الوجه من شدة الضرب قبل أن تتم تصفيته وتركه في الشاحنة.

وأشار المصدر إلى أن العاصمة طرابلس شهدت الأحد أيضًا عملية تصفية الشاب أنيس التليلي بعد خلاف مع مسلحين بسبب تجاوزاتهم بالقرب من منزله في منطقة قرجي في طرابلس.

وأقدم أهالي منطقة قرجي على إغلاق مدخل المنطقة تحديدًا جزيرة سوق الثلاثاء والشارع الغربي احتجاجاً على مقتل أنيس التليلي برصاص المليشيات المسلحة.

وكانت العاصمة طرابلس شهد خلال اليومين الماضيين وفاة المليشياوي إبراهيم باني متأثرًا بجراحه بعد أن تعرض لإطلاق نار خلال الأيام الماضية في العاصمة طرابلس.

وأكد المصدر أن باني من مواليد نوفمبر 1991 ومن سكان طرابلس وتابع لمليشيا ” 20/20 قوه الردع الخاصة” تعرض لعملية تصفية من قبل مسلحين بعدما تم استهدافه بوابل من الرصاص.

ولفت المصدر إلى أن المليشياوي تعرض لإطلاق النار في وضح النهار على الطريق السريع في طرابلس مساء الأحد الماضي، مؤكدًا أنه تم تداول مقطع فيديو للحظة محاولة إسعافه بعد إصابته وحالة من الفزع من قبل المواطنين.

كما أقدمت عناصر مليشياوية مسلحة في طرابلس العاصمة تابعة لما يعرف بمليشيا “فرسان جنزور” على تصفية مواطن أمام منزل في جنزور.

وأوضح المصدر أن المواطن حسين نوري عاشور الغراري من مواليد يونيو 1981 ومن سكان جنزور قتل بعد شجار وقع مع مسلحين من مليشيا “فرسان جنزور” بجوار منزله بسبب تجاوزاتهم مما أدى إلى قتله مساء الأربعاء.

وفي ذات السياق، ذكر المصدر أنه تم العثور على جثة الشاب عاصم عبدالمجيد المرغني السويح من مواليد 1998 ومن سكان جنزور مقتولا داخل مركبته الخاصة.

وأفاد المصدر ذاته أن السويح وجد في سيارته وقد أصيب بعيار ناري على مستوى الرأس في أحد أحياء مدينة طرابلس يوم الخميس الماضي.

كما تعرض مواطن من مدينة درنة الثلاثاء الماضي لإصابة خطيرة أثناء عملية سطو مسلح في طرابلس من قبل مليشيات من مدينة مصراتة يرافقهم مرتزق سوري.

وأضاف المصدر أن المواطن فوزان فتح الله الكريمي من مواليد 1979 ومن سكان حي الزهور في منطقة باب طبرق في مدينة درنة والمقيم في طرابلس منذ فترة تعرض لإصابة على مستوى الرأس بعيار ناري أثناء عملية السطو.

وأوضح المصدر أن المسلحين حاولوا سرقة سيارته بقوة السلاح وبعد مقاومة تعرض للإصابة على مستوى الرأس أدخل على إثرعا إلى غرفة العنايه في إحدى مشافي طرابلس.

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