خليفة البكوش: يجب التأكد من سلبية تحاليل العائدين من الخارج خلال 72 ساعة

أصدر خليفة الطاهر البكوش رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، التابعة لحكومة الوفاق، بيانًا موجهًا وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية ورئيس لجنة العالقين بالخارج، أوضح خلاله المعايير المستجدة والاشتراطات الخاصة بالعائدين من الخارج.

وأوضح البيان، أنه “بالإشارة إلى اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية المنعقد يوم الإثنين الموافق 14 سبتمبر مع لجنة الوبائيات باللجنة العلمية بشأن اعتماد المعايير والاشتراطات للعائدين من كافة الدول حيث أوصت اللجنة أن يتم أخذ عينة (PCR) للعائدين بالدولة المقيمين بها على أن تكون نتيجة التحاليل سالبة خلال أجل لا يتجاوز 72 ساعة”

وتابع البيان؛ ” ومن ثم يخضعوا العائدين المقياس الحرارة المعتمد في منافذ الدخول، وفي حال وجود أي أعراض يتم نقل المعني إلى أقرب مركز فلترة لاتخاذ الإجراء المناسب له، وكذلك يتعهد من كانت نتائجهم سالبة بالحجر المنزلي لمدة عشرة أيام”.