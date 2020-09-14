بالصور.. أمطار غزيرة وغرق المحلات والسيارات في مصراتة

شهدت مدينة مصراتة، أمطار غزيرة، تسببت في غرق شوارع المدينة وعدد من المحلات والسيارات مع اقتراب دخول فصل الخريف.

وفي وقت سابق من اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي، ومن المتوقع أن تكون غزيرة الليلة وغدا الثلاثاء، ما يؤدي لتجمع المياه في الأودية المحلية.

مركز الأرصاد: سقوط أمطار رعدية غزيرة على الشمال الغربي الليلة وغدا

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة بين 25 و40 درجة مئوية على جميع المناطق.

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