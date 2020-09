أيوب الشرع: وفد ليبي هام سيزور الجزائر وسيعلن اتفاقًا تاريخيًا ينهي كل معاناة الشعب الليبي

كشف رئيس الهيئة المغاربية للسلم والأمن بدول المغرب العربي،

أيوب الشرع، عن ترتيبات تُجرى لزيارة وفد هام إلى الجزائر سيلتقي بالرئيس عبدالمجيد

تبون، موضحًا أن الأطراف الفاعلة على الأراضي الليبية ستلتقي في الجزائر وهي الأولى

بقيادة المفاوضات لإنهاء الأزمة.

وقال الشرع، إن الوفد الذي سيقود المفاوضات في الجزائر سيعلن

من هناك اتفاقًا تاريخيًا وعمليًا ينهي كل معاناة الشعب الليبي الذي لم يعد يثق في

أي طرف سياسي فكل الأجسام الحالية لا تملك أي شرعية حقيقية.

وأكد الشرع، أنه لا حل اليوم إلا بإنهاء المرحلة الانتقالية والتوجه

بالبلاد لانتخابات وفق خارطة طريق واضحة المعالم تنهي الفوضى والانقسام، مشددًا على

أن حلول المغرب وجنيف قد انتهت, وأن القبائل والمناطق والمدن الليبية تقف إلى جانب

المبادرة الجزائرية باعتبارها الأقرب للحل.

وشدد الشرع، على أنه لا خيار لليبيين إلا بتشكيل حكومة وحدة وطنية

تتولى تسيير البلاد لمدة سنة واحدة وتنهي الانقسام، مطالبًا البرلمان بقبول استقالة

الحكومة المؤقتة ومحاسبتها, كما طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بتقديم

استقالته.

