عاجل // مصادر إعلامية: الحلفاء الأتراك للسراج دفعوه إلى تأجيل زيارته إلى باريس

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بأن “فريق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وحلفاؤه الأتراك، دفعوه إلى إبلاغ الدبلوماسيين الفرنسيين بتأجيل زيارته لباريس، وبأن عليه أولًا إلقاء خطاب للشعب يقدم فيه إطارًا للمفاوضات”، وأضافت أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا سيزور فرنسا يوم 21 سبتمبر الجاري.

