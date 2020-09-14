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عاجل // مصادر إعلامية: الحلفاء الأتراك للسراج دفعوه إلى تأجيل زيارته إلى باريس

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بأن “فريق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وحلفاؤه الأتراك، دفعوه إلى إبلاغ الدبلوماسيين الفرنسيين بتأجيل زيارته لباريس، وبأن عليه أولًا إلقاء خطاب للشعب يقدم فيه إطارًا للمفاوضات”، وأضافت أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا سيزور فرنسا يوم 21 سبتمبر الجاري.

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  • السراج امعة وكلب حقير لاردوغان الجبان واتمنى من المشير ان لا يقابل هذا الحقير فكل الاجسام السياسية سقطت بنهاية صلاحيتها مجلس النواب والمجلس الرئاسى ومجلس الدولة والشرعية الوحيدة لقائد الجيش الوطنى المكلف من مجلس النواب بقرار بنصاب قانونى واثناء صلاحية مجلس النواب ولا يجوز عزله الا بقرار مماثل من مجلس نواب جديد منتخب غير ذلك عك سياسى

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