أربع عجلات مقابل أربع سبطانات .. نظرية باشاآغا لحفظ أراضي الدولة والغابات

ليبيا – أثار إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إستيراد دراجات نارية رباعية الدفع والعجلات للشرطة الزراعية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي بين ساخر ومستغرب من الموضوع وآخر مرحب .

صور | داخلية الوفاق تعلن توريد وتسليم 20 دراجة نارية صينية رياضية رباعية العجلات للشرطة الزراعية في إطار " دعم الأجهزة الأمنية " . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/eYB71AOhnJ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 13, 2020

وكانت الداخلية في طرابلس بقيادة فتحي باشاآغا قد أعلنت عن استيراد 20 دراجة نارية صينية الصنع رباعية الدفع والعجلات للشرطة الزراعية في إطار ماقالت انه دعم لأجهزة الأمن والشرطة التابعة لها .

تواصل مع الشركة المصنعة

وتواصلت صحيفة المرصد إلكترونيا كزبون محتمل مع شركة CFMOTO الصينية المصنعة لهذه الدرجات من طراز ” 550 Force “ وطلبت الصحيفة من الشركة عرض سعر وقد تلقينا عرضًا منها يفيد بأن سعر الدراجة الواحدة دون كماليات إضافية هو 12,500 دولار أمريكي .

وبعرض صور الدراجات التي استوردها باشاآغا على الشركة ، فقد أفادت CFMOTO بأن سعر الواجهة العلوية الإضافية يبلغ 694 دولار اما سعر الزجاج الأمامي السفلي فيبلغ 472 دولار يضاف لذلك اضافات على المرايا والهيكل ليكون إجمالي سعر القطعة الواحدة من المصنع في حدود 14.000 دولار ، وبذلك يكون إجمالي السعر حسب سوق الدولار الموازي الليبي لعشرين دراجة هو 1 مليون و 683 ألف دينار ليبي .

#العجلاتي .. عاد صراكتك من يغلبك فيها عموما ان شاء الله كُبر مش هبال pic.twitter.com/hPOxh06f9X — محمود المصراتي (@mah001973) September 13, 2020

غياب شفافية التعاقدات

واعتبر بعض المعلقين عبر التواصل الإجتماعي أن هذه التوريدات ليست سوى ستار للإختلاس والفساد مطالبين باشاآغا بإثبات العكس وعرض الفواتير للرأي العام في ظل تكراره استيراد عربات وصرف نفقات غير ضرورية في مثل الظروف الراهنة .

فيديو|باشاآغا يخالف قرار الرئاسي بشأن حظر تجمعات الأفراح من خلال إقامته مأدبتي غذاء وعشاء يوم أمس بمناسبة زفاف نجله محمد في #مصراتة دون قواعد التباعد او الكمامات رغم تفشي كورونا #ليبيا #المرصد (مصدر المقاطع والموسيقى المصاحبة : حساب محمد باشاآغا وبعض أقاربه على تطبيق تيك توك). pic.twitter.com/PBN5DknaIV — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 11, 2020

وفي المقابل تذكر البعض مشهد أرتال باشاآغا المكونة من مئات السيارات عن عودته إلى طرابلس من تركيا بعد قرار إيقافه فيما ذهب البعض إلى أبعد من ذلك مستذكرين مواكب السيارات الفارهة التي ظهرت بحوزة أبنائه وعائلته في زفاف نجله محمد الخميس الماضي .

التعديات على الأراضي

أما المرحبين باستيراد هذه ” العجلات ” كما يسميها أهل الشام ، فقد اعتبروا استخدامها قرارًا صائبًا بالنظر لطبيعة الجغرافيا الليبية الترابية والصحراوية ، إلا أن المعارضين لهذه الخطوة عبروا عن دهشتهم من فكرة قدرة مواجهة هذه ” الموطوات ” لعربات مضادات الطيران والأسلحة المتوسطة التي يتعدى أصحابها على الأراضي العامة .

ومن المعروف أن مجالس عسكرية وكتائب مسلحة مدججة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة هي من تتعدى على الأراضي العامة والغابات لأغراض مختلفة سواءً للبناء أو الإنتقاع او التحطيب ، فكيف يمكن لهذه الدراجات النارية رباعية العجلات مواجهتها وحفظ أراضي الدولة من التعديات ومجابهة مضادات الطيران رباعية السبطانات ؟

صور | محتجون من أهالي منطقة قرجي بالعاصمة #طرابلس يغلقون مدخل المنطقة ( جزيرة سوق الثلاثاء ) والشارع الغربي احتجاجاً على مقتل أنيس التليلي أحد شاب المنطقة برصاص مجموعة مسلحة متمركزة بالمنطقة تابعة لداخلية الوفاق . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Z4USfd73UD — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) September 14, 2020

سؤال يحتاج إلى إجابة من وزارة الداخلية في طرابلس ووزيرها الذي يرفع لواء محاربة الفساد بينما يغدق ملايين الدولارات شهريًا على عربات وسيارات ودراجات نارية لا طائل منها سوى الإستعراضات حتى بات البعض يصفها بـ ” وزارة الفوتوشوب ” بينما تفتك الكتائب المسلحة التابعة له قبل ساعات بشاب مدني رميًا بالرصاص أمام منزله في قرجي لمجرد تجمعه مع رفاقه للعب الورق أمام المنزل .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية