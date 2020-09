بسبب سوء معاملة قائدهم.. حالة من التمرد تنتشر بين مرتزقة سوريين بليبيا

أكدت وكالة “ستيب الإخبارية” السورية، أن هناك حالة من التذمر

سادت في الآونة الأخيرة بين عناصر فرقة الحمزة “الحمزات” من المتواجدين في

الأراضي الليبية ضمن ما بات يعرف باسم المرتزقة السوريين، نتيجة إهمال قائد المرتزقة

هناك، علاء جنيد، لعناصره.

وقال مصدر عسكري مطلع، إنَّ عناصر الفرقة المتواجدين في معسكر

الشرطة بالعاصمة الليبية طرابلس بدأوا بحالة من التمرد على قائدهم هناك، علاء جنيد،

بسبب عدم وجود الخدمات العامة من ماء وكهرباء أو وقود لمضخات المياه والمولدات، وبدء

الجرب بالانتشار بين العناصر بشكل ملحوظ.

وأوضح المصدر، بأن من ضمن أسباب التمرد سرقة جنيد لرواتب

العناصر وإدمانه على تعاطي الحشيش والمخدرات، كما أنه مدمن على تعاطي مخدر الكريستال

“إتش بوز” كما يُعرف محليًا، ويعمل في تجارته سواءًا في سوريا أو في ليبيا.

وذكر المصدر بأنَّ جنيد أهان أحد المجندين المسنين في صفوف

المرتزقة، بسبب تأخره عن الاجتماع الصباحي لمدة عدة دقائق، وانهال عليه بالضرب أمام

1400 عنصرًا آخرًا، وهدده بالدوس عليه بسيارته، لافتًا إلى أنَّ جنيد وبسبب تعاطيه

الكريستال يبقى يقظًا لمدة 3 أيام، ولكنه لا يعي تصرفاته، مما يدفعه للإمعان في إذلال

العناصر، وخاصة من المجندين من المخيمات، كونهم لا يستطيعون الرد ويتم ابتزازهم واقتطاع

مبلغ 500 دولار من راتبهم لصالح جنيد بحال أرادوا العودة إلى سوريا.

أما العناصر الذين هم من الفرقة، فقال المصدر إنَّ بعض العناصر

رفعوا السلاح بوجه جنيد ولم يرد عليهم كونهم شراكة في تجارة المخدرات، مُنوّهًا بأنَّ

جنيد كان قبل التوجه إلى ليبيا قائدًا لقطاع جنديرس ضمن فرقة الحمزة، وكان مشهورًا

بريف حلب الشمالي بأنه من أكبر تجار المخدرات في المنطقة، ونقل صيته وتجارته إلى ليبيا،

حيث تسلم هناك قيادة عمليات الفرقة.

