أفادت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء، باندلاع اشتباكات بين ميليشيات مسلحة

في حي عبد الكافي بسبها، ما أسفر عن إصابة قائد الميليشيا 116 المدعو امبارك

المياسي أثناء محاصرة أحد المنازل.

