المحجوب يكشف عن عملية نوعية للجيش الليبي في سبها

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، مساء اليوم الاثنين عن ماوصفها بالعملية النوعية للجيش الليبي بمنطقة سبها العسكرية وبالغرفة الامنية المشتركة .

وفي تفاصيل العملية قال المحجوب في منشور على الفيسبوك “بعد متابعة دقيقة وتحري لموقع سكني بحي عبد الكافي يرتاده بعض الافراد الذين يدّعون انهم عائلة قادمة من خارج المدينة تبين انهم مجموعة ارهابية متطرفة تتستر في كونها عائلة، حيث تم تحديد وقت تنفيذ العملية التي كانت مفاجئة واربكت هؤلاء الدواعش الذين استخدموا مختلف انواع الاسلحة”.

وأضاف المحجوب”قدرة وكفاءة الوحدة العسكرية 116كانت في الموعد، حيث اكد آمر المنطقة العسكرية سبها ان العملية تمت بنجاح وتقدم بالشكر الى اهالي الحي الذين ساندوا القوات المسلحة اثناء العملية”

وأكد المحجوب نقلا عن آمر المنطقة العسكرية سبها أن عملية المداهمة انتهت بالقبض و جرح بعض الافراد، مبينا مضي قوات الجيش قدما في تأمين المنطقة والقضاء على المجموعات الارهابيه الهاربة، وكذلك القضاء على عصابات الجريمة المنظمة حتى يستتب الامن في كامل ربوع المنطقة .