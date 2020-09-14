وزير الخارجية التركي: رجحنا كفة «الوفاق» في ليبيا.. وحقنا «دماء الملايين» هناك

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تدخل تركيا في ليبيا، حال دون حدوث حرب شوارع داخلية، حد تعبيره.

وزعم تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة تركية خاصة، نقلت تصريحاته وكالة الأناضول الرسمية، أن التدخل التركي في ليبيا ساهم في تحقيق التوازن بين أطراف الصراع ورجّحت الكفة لصالح الحكومة الشرعية «الوفاق» لاحقا.

وتابع: “المجتمع الدولي وليبيا مدينان لتركيا بالكثير، فلو تحولت الحرب الداخلية في ليبيا إلى قتال شوارع، فسيستمر لعشرات السنين، ويؤدي لمقتل الملايين”، على حد تعبيره.

وادعى أن هدف بلاده في ليبيا، هو تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإحلال الحل السياسي للأزمة، مدعيا أن تعزيز فرنسا علاقاتها مع حكومة الوفاق لن يزعج تركيا أبدا، مشيرا أن أنقرة تعتبر لقاء المسؤولين الفرنسيين مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، خطوة في الطريق الصحيح.