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وزير الخارجية التركي: رجحنا كفة «الوفاق» في ليبيا.. وحقنا «دماء الملايين» هناك

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تدخل تركيا في ليبيا، حال دون حدوث حرب شوارع داخلية، حد تعبيره.

وزعم تشاووش أوغلو، في مقابلة مع قناة تركية خاصة، نقلت تصريحاته وكالة الأناضول الرسمية، أن التدخل التركي في ليبيا ساهم في تحقيق التوازن بين أطراف الصراع ورجّحت الكفة لصالح الحكومة الشرعية «الوفاق» لاحقا.

وتابع: “المجتمع الدولي وليبيا مدينان لتركيا بالكثير، فلو تحولت الحرب الداخلية في ليبيا إلى قتال شوارع، فسيستمر لعشرات السنين، ويؤدي لمقتل الملايين”، على حد تعبيره.

وادعى أن هدف بلاده في ليبيا، هو تحقيق وقف إطلاق نار دائم وإحلال الحل السياسي للأزمة، مدعيا أن تعزيز فرنسا علاقاتها مع حكومة الوفاق لن يزعج تركيا أبدا، مشيرا أن أنقرة تعتبر لقاء المسؤولين الفرنسيين مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، خطوة في الطريق الصحيح.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا تسى ان العالم يرى كل ما يحدث فى ليبيا من جرائم الاتراك ونقلهم نفايات ارهابية من سوريا فى طائرات وسفن مدنية مع اسلحة امريكية برعاية ترامب الذى يعمل عند اردوغان كلب صيد وسمح له بنهب اموال المصرف المركزى ثمنا لدوره القذر لكن النفط الليبى بعيد عن شنب اردوغان فهو مطمع الامريكان مثل النفط السورى فى دير الزور فكلام الاتراك هو نفس كلام اخوانهم الصهاينة يقلبون الحقائق ولما لا فنحن فى زمن الرويبضة :-
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((سيأتي على الناس سنوات خدّعات، يُصَدق فيها الكاذب ويُكذَّب فيها الصادق، ويُؤتمن فيها الخائن ويُخوَّن فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة))، قيل وما الرويبضة يا رسول الله ؟ .. قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامة» . ؟

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  • الا تستحى يااغولو من الكذب فى عصر السموات المفتوحة حيث يرى الجميع الحقائق التى تؤكد انكم نقلتم نفايات ارهابية من سوريا تسفك الدماء وتفسد فى الارض
    عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ ويَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وإِيَّاكُمْ والْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، ومَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ ويَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

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  • الاخوانى الحقير مثل هذا المولود اوغلوا تربى على النفاق والكذب الذى يسخر منه الشعب التركى قبل الجميع بدليل انهم اسقطوا مرشحى اردوغان فى بلديتى انقرة واسطنبول عندما كذب عليهم اردوغان وقال ان مرشحه يمثل الاسلام وان معارضيه معادين للاسلام وبسبب هذا الكلام الفارغ خسر الانتخابات فاغلوا هذا يذكرنا باللص الذى راه السيد المسيح بعينه يسرق ومع ذلك اقسم بالله انه ما سرق
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : ( رأى عيسى بن مريم عليه السلام رجلا يسرق فقال له أسرقت قال كلا والله الذي لا إله إلا هو ، فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذّبت عيني ) متفق عليه ، وفي لفظ مسلم : ( فقال عيسى عليه السلام : آمنت بالله وكذبت نفسي ) .

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  • إنتم عرفتوا إن في على مسرحيات عنترة في فلسطين وسوريا بأموال المقاومة …!!!
    ومازال ـ تقولوا الأمة ..وما أدراك … !!!!!

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