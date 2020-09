قتلى وجرحى في اشتباكات بين الكتيبة 116 ومسلحين يتبعون لتنظيم داعش بمدينة سبها

أعلن الإعلام الحربي التابع للجيش اليوم الثلاثاء اندلاع اشتباكات مسلحة

بين الكتيبة 116 التابعة للجيش ومسلحين يتبعون لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك في حي

الكافي بمدينة سبها جنوب ليبيا.

وأوضح الإعلام في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن أحد

أفراد هذه المجموعة قام بتفجير نفسه بعد محاصرته فيما لا تزال الاشتباكات جارية مع

باقي المجموعة.

على صعيد متصل أفادت مصادر إعلامية بأن الاشتباكات قد أسفرت عن سقوط قتلى

وجرحى خلال مداهمة الكتيبة 116 لمقر لتنظيم داعش في الحي.

