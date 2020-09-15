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أنباء عن مساع لتكليف بوشناف برئاسة الحكومة المؤقتة

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر إعلامية أمس الاثنين بأن هناك جهودا تقودها شخصيات سياسية
واجتماعية من شرق ليبيا من أجل تكليف وزير الداخلية إبراهيم بوشناف بمنصب رئيس
وزراء الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب عقب تقديم رئيس الحكومة عبد الله
الثني لاستقالته.

وأوضح مصدر في مجلس النواب أنه حتى الآن لا يوجد قرار تكليف رسمي لبوشناف
لرئاسة الحكومة حيث يجري رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عدة مشاورات بالخصوص مع عدد
من الوزراء بحكومة الثني وعدد من القيادات السياسية والاجتماعية في هذا الشأن.

ويعتبر وزير الداخلية بوشناف من أحد أقوى الوزراء في حكومة الثني شرق ليبيا
وأكثرهم فاعلية، كما أنه من المقربين من حفتر ، وينحدر من قبيلة أولاد الشيخ التي
تربطها علاقة اجتماعية بقبيلة الفرجان التي ينتمي لها حفتر .

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  • اتمنى من مجلس النواب ان يلتزم بمطلب الحراك الشعبى ويسلم السلطة الى اعلى سلطة قضائية فى المنطقة الشرقية حتى يتم اجراء انتخابات حرة

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  • الحل الوحيد للخروج من المأزق الدستورى الاستجابة لارادة الحراك الشعبى فالشعب مصدر السلطات وهو من يختار النواب وقراره ملزم

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