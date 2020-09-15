مصدر عسكري: قواتنا قضت على عناصر إرهابية مختبئة بحي عبدالكافي في سبها

قال مصدر عسكري مسؤول بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية لـ”الساعة24″ إن وحدات الجيش انتهت منذ قليل من عملية نوعية بمنطقة سبها العسكرية.

وأوضح المصدر العسكري، أنه بعد متابعة دقيقة وتحري لموقع سكني بحي عبد الكافي يرتاده بعض الأفراد الذين يدّعون أنهم عائلة قادمة من خارج المدينة، وتبين أنهم مجموعة إرهابية متطرفة تتستر في كونها عائلة.

ولفت إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة حددت وقت تنفيذ العملية التي كانت مفاجئة واربكت هؤلاء الدواعش؛ الذبن استخدموا مختلف أنواع الأسلحة ولكن قدرة وكفاءة الوحدة العسكرية 116 كانت في الموعد.

وأكد المصدر العسكري، إن العملية تمت بنجاح مقدما الشكر لأهالي الحي الذين ساندوا القوات المسلحة إثناء العملية، والتي نتج عنها عملية المداهمة والقبض وجرح بعض الأفراد.

وبين أن القوات المسلحة ماضية قدما لتأمين المنطقة والقضاء على المجموعات الإرهابية الهاربة من مواجهة قواتنا في مختلف المناطق التي تم فيها قتالهم وكذلك القضاء على عصابات الجريمة المنظمة حتى يستتب الأمن في كامل ربوع المنطقة.