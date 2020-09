طرابلس تستعد لإطلاق مهرجان لإحياء اليوم الوطني للثقافة التباوية

تواصل اللجنة

المنظمة لإحياء اليوم الوطني للثقافة التباوية التجهيز والاستعداد ووضع اللمسات

النهائية لإطلاق مهرجان اليوم الوطني للثقافة التباوية، الذي ينظمه مركز الدراسات

التباوية و الهيئة العامة للثقافة والمقام بقصر الخُلد بطرابلس.

وينطلق المهرجان

مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

من جانبه قال

مدير عام مركز الدراسات التباوية “عبد الله ملكني في تصريح صفحي إن هذا المهرجان

يقام سنوياً وكل مرة نختار مدينة من المدن الليبية، وهذه المرة الاختيار وقع على

مدينة طرابلس العاصمة وعروس البحر المتوسط، مضيفا أن الهدف من هذا المهرجان إبراز الهوية التباوية والتعريف

بالموروث الثقافي للتبو.

