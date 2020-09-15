الجالي يجري جولة تفقدية داخل أقسام مركز طبرق الطبي

قام مدير عام مركز طبرق الطبي، الدكتور فرج عبد الله الجالي، بزيارة تفتيشية على أقسام و مقرات مركز طبرق الطبي المختلفة، للاطلاع على سير العمل رفقة مدراء الإدارات المختلفة بالمركز.

وتضمنت الزيارة، أقسام التحاليل وقسم الأشعة والأورام وغسيل الكلى الصناعي والمطبخ و المشغل بالمركز.

وأكد الجالي، على ضرورة إلتزام الأطباء وجميع العاملين بالمركز وتواجدهم بأماكن عملهم مؤكدا بأن صحة وسلامة المريض هي الهدف الأول والأخير لنا جميعا.

وتابع مدير عام مركز طبرق الطبي، أعمال الصيانة المختلفة بأقسام المركز، منها صيانة عناية القلب وصيانة المطبخ والتى ستشرع الشركة المنفذة للصيانة أعمالها أبتدءا من يوم اليوم الثلاثاء، مؤكدا على بذل المزيد من الجهود في تنفيذ أعمال الصيانة على أكمل وجه.

وأعلن الجالي، أن المركز سيشهد تنفيذ مشاريع سيتم البدء بها، خلال الفترة القادمة، ومتابعة آخر التجهيزات لبعض الأقسام.

وأعرب مدير عام مركز طبرق الطبي ورئيس اللجنة الإستشارية الطبية طبرق الدكتور فرج عبد الله الجالي، عن شكره للعاملين بمشغل الخياطة بالمركز على دورهم المهم خلال هذه المرحلة من تجهيز كمامات وملابس وقائية ضد جائحة كورونا كدعم و مساندة منهم لزملائهم وأخوتهم العناصر الطبية و الطبية المساعدة و كل اللجان التسييرية العاملة بمراكز العزل و الحجر الصحي بمدينة طبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية