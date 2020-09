لجنة الطاقة بمجلس النواب ترحب بإعادة تصدير النفط شريطة التوزيع العادل

عبر رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب عيسيى العريبي في

بيان عن ترحيب اللجنة بجهود ومساعي الجيش والسفارة الأمريكية بشأن إعادة افتتاح

تصدير النفط.

وأوضح العريبي في بيان أن الترحيب بإعادة تصدير النفط يتم وفق ضوابط وشروط

أولها التوزيع العادل للموارد بين الأقاليم الليبية الثلاثة، وأن تكون الإيرادات بعيدة عن من وصفهم

بالعابثين وتجار الحروب.

وشدد العريبي على أن ما تعانيه البلاد يأتي بسب الانقسام السياسي والمؤسسي

الذي أرهق كاهل المواطن، مشددا على أن نقص إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء

تسبب في طرح الأحمال الكهربائية لساعات طويلة كما أن نقص السيولة وتذبذب سعر الصرف

بالسوق الموازي أثر بالسلب على المواطن.

وأكد البيان ترحيب اللجنة بفتح النفط حتى تنتهي الأزمة في ليبيا وترفع

المعاناة عن المواطن الليبي.

