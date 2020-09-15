“زوارة البحري” ينفي نفاذ المعقمات من المستشفى

نفى مدير مستشفى زوارة البحري، في تصريح خاص لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، التصريحات المغلوطة التي نسبت إليه بشأن انعدام المعقمات من المستشفى، وإطلاق مدير المستشفى مناشدات لتقديم يد العون والمساعدة.

ودعت وزارة الصحة، إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، والابتعاد عن التحريف، وأن تكون صوتًا للحقيقة، وفق ثوابت وطنية وأخلاقية وإنسانية، سقفها الوطن، ولا شيء يعلو عليه.

وأكدت وزراة الصحة في حكومة الوفاق، تسخيرها لكل الإمكانيات المتاحة لديها لدعم المستشفيات وكل الجهات التابعة لها.

وفي وقت سابق، استلم مستشفى زوارة البحري، خمسة عشر “حضّانة أطفال”، من وزارة الصحة بحكومة الوفاق.

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