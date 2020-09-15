سيالة والجرندي يبحثان تطورات الملف الليبي

أجرى وزير الخارحية في حكومة الوفاق، محمد سيالة اتصالا هاتفيا مع نظيره التونسي عثمان الجرندي.

وأوضحت الوزارة، أن الاتصال، يأتي ضمن التنسيق بين البلدين حول عدة ملفات إقليمية ودولية.

وأحاط وزير الخارجية في حكومة الوفاق، نظيره التونسي،بتطورات الملف الليبي بعد اجتماعات المغرب ومونترو والقاهرة.

من جهته، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، دعم بلاده للحل السياسي الليبي الليبي وأنه لا مجال للحل العسكري وأنه قد آن الآوان لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية في ليبيا وانطلاق أعمال إعادة الإعمار.

وتطرق الاتصال الهاتفي، إلى مناقشة التعاون الثنائي وتم الاتفاق على لقاء خبراء البلدين في أقرب وقت ممكن.

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