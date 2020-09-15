مستشفى العيون بطرابلس يستلم 15 جهاز كشف وقياس ضغط العين

سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مستشفى العيون بمدينة طرابلس، خمسة عشر جهاز كشف وقياس ضغط العين، لرفع طاقة العمل بأقسام العيادات الخارجية والعيادات التخصصية.

وأوضحت مدير مستشفى العيون الدكتورة رانيا الخوجة، أن الأجهزة التي تسلمها المستشفى، تمتلك أحدث التقنيات المستخدمة للكشف، وهي مصنّعة من شركة Topcon اليابانية المتخصصة في تصنيع المعدات البصرية لطب وجراحة العيون والمسح.

وأشارت الوزارة، أنها تواصل إمداد المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية، في مختلف المدن والمناطق باحتياجاتها، دعمًا للخدمات الطبية التي يقدمها القطاع العام.

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