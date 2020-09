المحجوب: اعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش في سبها بعملية عسكرية نوعية

أعلن الجيش الثلاثاء،

اعتقال خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سبها جنوب البلاد، بعد عملية

مداهمة تخللها اشتباك مسلح.

وقال مدير

التوجيه المعنوي في الجيش خالد المحجوب إن ”عملية عسكرية نوعية بمشاركة منطقة سبها

العسكرية والغرفة الأمنية المشتركة، لمداهمة وكر يضم خلية داعشية إرهابية انتهت

باعتقال عناصرها“.

وأضاف المحجوب

على صفحته بموقع فيسبوك أنه ”بعد متابعة دقيقة وتحر لموقع سكني بحي عبد الكافي في

مدينة سبها يرتاده بعض الأفراد الذين يدّعون انهم عائلة قادمة من خارج المدينة، و

تبين أنهم مجموعة إرهابية متطرفة تتستر في كونها عائلة ، حيث تم تحديد وقت تنفيذ

العملية التي كانت مفاجئة وأربكت هؤلاء الدواعش الذبن استخدموا مختلف أنواع

الأسلحة ولكن قدرة وكفاءة الوحدة العسكرية 116كانت في الموعد“ على حد تعبيره.

ونقل المحجوب عن

آمر المنطقة العسكرية سبها أن العملية تمت بنجاح، وتقدم بالشكر إلى أهالي الحي

الذين ساندوا الجيش أثناء عملية المداهمة وإلقاء القبض على عناصر الخلية.

