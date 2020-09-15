داخلية الوفاق تناقش ملف الهجرة مع مسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

التقى وكيل وزارة الداخلية في حكومة الوفاق لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، بمسؤول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا جستن بريدى.

وناقش اللقاء، آفاق التعاون المشترك وإيجاد قنوات عمل مشتركة فيما يخص ملف الهجرة غير القانونية.

واستعرض الوكيل، خلال اللقاء، الصعوبات التي تواجه حكومة الوفاق، في ملف الهجرة غير القانونية وعدم التعامل بواقعية مع هذا الملف من قبل المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، رغم استمرار ليبيا في تقديم كل المساعدات والدعم للمهاجرين غير الشرعيين داخل مراكز الإيواء.

من جهته، أكد جستن على تقديم كافة التسهيلات والتعامل بجدية مع هذا الملف وتجاوز كل الأخطاء الماضية من قبل المنظمات الدولية.

ودعا وكيل وزارة الداخلية، إلى اجتماع قريب لمناقشة كل التفاصيل الخاصة بتقديم الدعم والمساعدة في ملف الهجرة غير القانونية في ليبيا باعتبار ليبيا لسيت المقصد.

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