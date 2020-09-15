البعثة الأممية تذكر بضرورة احترام قرار حظر الأسلحة في ليبيا

طرابلس-العنوان

جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الإثنين، بأهمية تعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا، مذكرة المشاركين في مؤتمر برلين باحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وحثتهم على تحمل مسؤولياتهم.

وقالت، البعثة على حسابيها الرسميين في تويتر وفيسبوك، إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز التقت قائد العملية البحرية الأوروبية “إيريني” الأميرال أغوستيني.

وأضافت البعثة، أن وليامز شددت على وجوب تعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا، كما أشارت إلى تعهد المشاركين في برلين باحترام قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحثتهم على تحمل مسؤولياتهم.