الجرندي: معالجة الأزمة الليبية تحتاج لحل سياسي يشارك فيه الليبيون دون تمييز أو إقصاء

التقى عثمان

الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة في تونس، يوم أمس الاثنين مع عزوز بعلال

السفير الجزائري لدى تونس لبحث القضايا المختلفة وعلى رأسها الأزمة الليبية.

وأوضحت وزارة

الخارجية التونسية في بيان لها أن اللقاء تناول التعاون بين البلدين على الصعيدين

الاقتصادي والإقليمي.

من جانبه أكد الجرندي على ضرورة معالجة

الأزمة الليبية من خلال حل سياسي يشارك فيه كل الليبيين دون تمييز أو إقصاء، مشددا على تطابق وجهات نظر البلدين إزاء هذه الأزمة.

وشدد الوزير على أن يكون لدول الجوار دور هام في أي عملية سياسية تستهدف حل الأزمة، بما يحفظ الأمن والاستقرار في هذا البلد وفي المنطقة برمتها.

وجدد الوزير

التأكيد، على أن التطورات الحالية التي تمر بالمنطقة العربية والمتوسطية تستوجب

رفع مستوى التنسيق والتشاور بين تونس والجزائر والتحرك المشترك، لرفع التحديات

الماثلة أمام البلدين.

من جانبه اعتبر السفير الجزائري على أهمية الرفع من مستوى التنسيق

والتشاور في خصوص الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها

الملف الليبي.

