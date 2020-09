وقفة احتجاجية لمنتسبي مصلحة الجمارك يطالبون فيها الرئاسي و بومطاري بتحسين أحوالهم

نظم عدد من

منتسبي مصلحة الجمارك من الضباط وضباط صف والموظفين، التابعين لعدة مراكز وإدارات

جمركية من مختلف المدن الليبية، يوم أمس الاثنين وقفة احتجاجية أما مقر الإدارة

العامة للمصلحة في منطقة الظهرة.

وطالب المحتجون

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة ووزير المالية المفوض فرج بومطاري بدعم

ماديا وإيقاف الخصومات من رواتبهم.

وطالب المحتجون

في بيانهم من المجلس الرئاسي و وزير المالية المفوض مجموعة طلبات أبرزها :

تسمية مدير عام

لمصلحة الجمارك والتي حتى الأن تعمل بدونه، وإيقاف

خصم “20%” التي

تم إقرارها من قبل المجلس الرئاسي، مع ضرورة الدعم المادي واللوجستي لتطوير

المصلحة وجعلها إدارة الكترونية، وتوفير الرواتب لعدد من الموظفين

العاملين بعقود مع حقهم في التعيين حيث أنهم لم يتقاضو رواتبهم مُنذ عام 2015.

وأعلن المحتجون

أنهم سيدخلون في إعتصام بجميع المنافذ على مستوى البلاد في حالة عدم الاستجابة

للمطالب.

