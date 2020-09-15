الصحة العالمية تُقدّم شحنة أدوية لمستشفى الرازي في طرابلس

قدّمت منظمة الصحة العالمية، إلى مستشفى الرازي في طرابلس، الأدوية المطلوبة، ضمن تعزيز خدمات الرعاية الصحية الليبية، للاستجابة لاحتياجات الصحة النفسية للسكان المتضررين من النزاع ، وبالتعاون مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق.

وفي بلدية ودّان بمنطقة الجفرة، أوضحت المنظمة أنها قامت بتوزيع إمدادات لمراكز العزل المحلي، للوقاية من فيروس كورونا، بعد اجتماعات عقدتها مع رئيس المجلس البلدي ودّان ورئيس المستشفى والطاقم الطبي.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، أن المنسقين التابعين لها، قاموا بزيارة وتقييم الاحتياجات الصحية ومستويات الاستجابة المستمرة في بلديتي الخمس ومسلاتة في منطقة المرقب، وتم عقد اجتماعات مع المدير الطبي بمستشفى الخمس التعليمي، ومدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية الخمس، ومدير عام مستشفى مسلاتة، موظفون آخرون.

وأعربت المنظمة عن شكرها لحكومة ألمانيا، على دعمها والجهود التي تبذلها ضمن تعزيز خدمات الرعاية الصحية في ليبيا.

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