بالصور.. العثور على «ترسانة أسلحة» مع تشكيل عصابي «خطير» في بنغازي

قبض قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي على تشكيل عصابي «خطير» يضم عشرة أفراد، بحوزتهم «ترسانة» من الأسلحة المختلفة.
وتورط التشكيل في جرائم قتل وسلب واعتداء، وقد أوقع به رجال الأمن بالتعاون مع أحد ضباط وحدات القوات الخاصة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.
ومن بين أفراد التشكيل، مصري اعترف بقتله مواطنين بسلاح ناري، وفلسطيني يعمل قيما على أحد المساجد، ويتعاطي المخدرات، إضافة إلى بيعه الأسلحة وتورطه في أعمال منافية للآداب العامة.
وضبط قسم التحريات «ترسانة أسلحة»، تشمل عشرات البنادق الآلية وبنادق الصيد، وقواذف الصواريخ، ومدافع الهاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الحية والقنابل اليدوية وموقتات التفجير للقنابل، كما عثر بحوزتهم على عدد من السيارات المسروقة من المواطنين، في قصايا سبق تسجيلها ضد مجهول.
وأعلن قسم التحريات العامة أنه مستمر في الاستدلال مع المتهمين لكشف عدد من القضايا الأُخرى التي اعترفوا عليها، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص.
قذيفتا هاون
صندوق قنابل
خوذ ودروع إضافة إلى ذخائر وبنادق أخرى
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