بالصور.. العثور على «ترسانة أسلحة» مع تشكيل عصابي «خطير» في بنغازي

قبض قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي على تشكيل عصابي «خطير» يضم عشرة أفراد، بحوزتهم «ترسانة» من الأسلحة المختلفة.

وتورط التشكيل في جرائم قتل وسلب واعتداء، وقد أوقع به رجال الأمن بالتعاون مع أحد ضباط وحدات القوات الخاصة، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ومن بين أفراد التشكيل، مصري اعترف بقتله مواطنين بسلاح ناري، وفلسطيني يعمل قيما على أحد المساجد، ويتعاطي المخدرات، إضافة إلى بيعه الأسلحة وتورطه في أعمال منافية للآداب العامة.

وضبط قسم التحريات «ترسانة أسلحة»، تشمل عشرات البنادق الآلية وبنادق الصيد، وقواذف الصواريخ، ومدافع الهاون، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر الحية والقنابل اليدوية وموقتات التفجير للقنابل، كما عثر بحوزتهم على عدد من السيارات المسروقة من المواطنين، في قصايا سبق تسجيلها ضد مجهول.

وأعلن قسم التحريات العامة أنه مستمر في الاستدلال مع المتهمين لكشف عدد من القضايا الأُخرى التي اعترفوا عليها، بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات ذات الاختصاص.

قذيفتا هاون

صندوق قنابل

خوذ ودروع إضافة إلى ذخائر وبنادق أخرى

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا