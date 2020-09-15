خارجية تونس: لا مجال للحل العسكري في ليبيا وندعم الحل السياسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الليبي محمد سياله أنه لا مجال للحل العسكري بليبيا مؤكدا دعم بلاده للحل السياسي الليبي- الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الجانبين بحثا هاتفيا التنسيق بين البلدين حول عدة ملفات إقليمية ودولية والتعاون الثنائي وتم الاتفاق على لقاء خبراء البلدين في أقرب وقت ممكن وقام سيالة بإحاطة سيالة بتطورات الملف الليبي.

وأكد الوزير التونسي دعم بلاده للحل السياسي الليبي – الليبي وأنه لا مجال للحل العسكري وأنه قد آن الأوان لإقامة الدولة المدنية الديمقراطية في ليبيا وانطلاق أعمال إعادة الإعمار.