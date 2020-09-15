شركة رأس لانوف: تمديد تعليق العمل تحسبا لكورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 September, 2020

أعلنت شركة رأس لانوف لتصنع النفط والغاز تمديد تعليق العمل 10 أيام أخرى كإجراء وقائي من فيروس كورونا.

وأكدت شركة رأس لانوف تمديد العمل بما ورد في الكتاب السابق والمسجل برقم ” 200 / 405 – الصادر بتاريخ 2020/09/09م ، والمتضمن تعليق العمل بمواقع الشركة لمدة 10 أيام أخرى اعتباراً من تاريخه بمعنى أنه بعد انتهاء فترة التمديد الأولى والتي تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر جرى التمديد لفترة ثانية لمدة عشرة أيام أخرى وذلك إلى تاريخ 30 سبتمبر 2020م .