رئيس التجمع الليبي الديمقراطي : صدق القذافي عندما قال من أنتم والاستنجاد بالخارج خيانة -فيديو

يستضيف توفيق مجيد في هذه الحلقة من برنامج حوار حسن طاطاناكي رئيس حزب التجمع الليبي الديمقراطي للوقوف عند آخر التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا.

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