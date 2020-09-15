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رئيس التجمع الليبي الديمقراطي : صدق القذافي عندما قال من أنتم والاستنجاد بالخارج خيانة -فيديو

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

يستضيف توفيق مجيد في هذه الحلقة من برنامج حوار حسن طاطاناكي رئيس حزب التجمع الليبي الديمقراطي للوقوف عند آخر التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا.

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عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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