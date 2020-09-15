رئيس التجمع الليبي الديمقراطي : صدق القذافي عندما قال من أنتم والاستنجاد بالخارج خيانة -فيديو

يستضيف توفيق مجيد في هذه الحلقة من برنامج حوار حسن طاطاناكي رئيس حزب التجمع الليبي الديمقراطي للوقوف عند آخر التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا.
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أنفجار لازم يكون في قلب مدينة دمشق ـ وليس في حمص ـ في قلب سييارات مدينة دمشق
.youtube.com/watch?v=fOboPJBN8eY
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أنفجار لازم يكون في قلب مدينة دمشق ـ وليس في حمص ـ في قلب سييارات مدينة دمشق 👇👇👇
youtube.com/watch?v=Zc631tyU2Bg
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👇
.youtube.com/watch?v=YgiKHfJuQMQ
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👇 —————————————❌—————————————-أنفجار لازم يكون في قلب مدينة دمشق ـ وليس في حمص ـ في قلب سييارات مدينة دمشق
👇
.youtube.com/watch?v=fOboPJBN8eY
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