شلوف: الحل الدستوري في تنفيذ قرار مجلس النواب بـ«انتخاب رئيس لليبيا»

أبدى جمال شلوف، رئيس مؤسسة «سلفيوم» للدراسات والأبحاث، تعجبه من عدم انتخاب رئيس لليبيا حتى الآن، بالرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على قرار مجلس النواب بالقيام بهذه الخطوة.

وقال شلوف، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: بتاريخ 12 أغسطس عام 2014، أقر مجلس النواب المنعقد في طبرق خامس قراراته بأغلبية 141 نائب (بما فيهم فايز السراج أيام وهو نائب)، بانتخاب رئيس دولة ليبيا بالانتخاب المباشر”.

وأضاف “من يومها والقرار في التجميد، والآن وبعد أكثر من 6 سنوات؛ أما آن الأوان لإحالته لمفوضية الانتخابات للمباشرة بتنفيذه. هذا حل ومخرج دستوري وقانوني ومرضي للشعب”.

وتابع “لكن هذا القرار أبدا لن يعمل به، لأن متصدري المشهد من المحليين وناهبي ثرواتنا من الأجانب، لا يقبلون أن يختار الشعب حاكمه، لأنه يهدد أطماعهم”.