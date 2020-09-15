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شكري لـ لافروف: من الضروري تفكيك الميليشيات في ليبيا وخروج القوات الأجنبية من الاراضي الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الاثنين اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حيث شهد الاتصال تشاورًا بين الجانبين حول التطوّرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.

أحمد حافظ المُتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الخارجية المصري صرّح بأنّ الوزير شكري أكّد على أهمية تجميد الوضع الميداني والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ورسمي.

وشدّد وزير الخارجية المصري على ضرورة تفكيك الميليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، فضلًا عن الانتقال إلى مفاوضات نشطة بغية التوصل إلى الحل السياسي المنشود.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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