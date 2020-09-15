الجيش الليبي يعلن مقتل 11 داعشيا في مواجهات سبها

كشفت غرفة عمليات سبها المشتركة التابعة “للجيش الليبي”عن مصرع 3 من أفراد الجيشخلال معركة مع “الدواعش” استمرت 9 ساعات بأحد أحياء مدينة سبها.

وقالت غرفة العمليات العسكرية في مدينة سبها، إن المعركة انتهت بالقضاء على جميع “الدواعش التكفيريين”.

ونشرت الغرفة على حسابها في “فيسبوك” في وقت سابق صورة قالت إنها لجثة أمير المجموعة الإرهابية، ويدعى أبو علي اليمني.

وأكدت الغرفة مقتل 11 مسلحا من الدواعش من جنسيات أجنبية مختلفة خلال الاشتباكات مع قوات الجيش، كما جرى احتجاز امرأة مع طفلين.