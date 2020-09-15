ملف مكافحة الفساد وغسيل الأموال على طاولة “باشاغا”

بحث وزير الداخلية فتحي باشاغا، ملف مكافحة الفساد وغسل الاموال وتمويل الإرهاب، مع لجنة مختصة بمتابعة مذكرة التفاهم الموقّعة بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي.

وقد ناقش المجتمعون تطوير ومتابعة تنفيذ بنود المذكرة، وتبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بين وزارة الداخلية ومصرف ليبيا المركزي.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الداخلية بطرابلس، عرض خطة سير العمل وآخر ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في المذكرة.

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