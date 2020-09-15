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الجيش الوطني يقضي على “مجموعة إرهابية” في سبها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح الجيش الوطني في القضاء على مجموعة إرهابية في حي عبدالكافي في مدينة سبها، في وقت متأخر من ليل الإثنين.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اللواء خالد المحجوب إن المجموعة الارهابية استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة ضد قوات الجيش والأمن إلا أن قوات الجيش صدت الهجوم واستطاعت القضاء على بعضهم والقبض على آخرين.

وأشار المحجوب إلى أن هذه المجموعة تنتمي لأحد التنظيمات المتطرفة التي تسعى لشن عمليات عدائية بحق أهالي المدينة لإحداث فوضى وإرباك الأجهزة الأمنية والعسكرية في سبها .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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