الجيش الوطني يقضي على “مجموعة إرهابية” في سبها

نجح الجيش الوطني في القضاء على مجموعة إرهابية في حي عبدالكافي في مدينة سبها، في وقت متأخر من ليل الإثنين.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اللواء خالد المحجوب إن المجموعة الارهابية استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة ضد قوات الجيش والأمن إلا أن قوات الجيش صدت الهجوم واستطاعت القضاء على بعضهم والقبض على آخرين.

وأشار المحجوب إلى أن هذه المجموعة تنتمي لأحد التنظيمات المتطرفة التي تسعى لشن عمليات عدائية بحق أهالي المدينة لإحداث فوضى وإرباك الأجهزة الأمنية والعسكرية في سبها .

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