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الضراط: استقالة الثني محاولة يائسة من حفتر لامتصاص غضب الشارع

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم مستشار حكومة الوفاق للعلاقات الأمريكيّة محمد عبد الله الضراط القيادي بحزب الجبهة الوطنية إنّ استقالة عبد الله الثني هي محاولة يائسة من “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر)  لامتصاص غضب الشارع، وتقديم الثني وحكومته كبش فداء، اعتقادًا منه أنّ المواطنين لا يدركون أنّ الثني وعقيلة صالح يتحرّكان تحت رداء “حفتر”، حسب تعبيره.

الضراط لفت في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية إلى أنّ المدن الشرقية تعاني بشكل خاصّ من انعدام تامّ للأمن وسيطرة ماوصفها “عصابات حفتر والمليشيات” على مقدرات الدولة والممتلكات الخاصّة، وانعدام السلع التموينية ونقص السيولة في المصارف وزيادة أزمة الكهرباء وتفاقم الفساد المالي، وهي أزمات تسبّبت في زيادة الاحتقان الشعبي ونفاد صبر المواطن.

وأضاف أن “الموقف الدولي المتردّد في التعامل مع الأزمات والجرائم التي وراءها حفتر والدول الداعمة له، يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية في تسمية الأمور بمسمّياتها وتحميل المسؤولية المباشرة للأشخاص والدول المتسببة في تعميق معاناة الليبيين”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اخوانى حقير متخلف عقليا فالمنطقة الشرقية ارض طاهرة خالية من جيش الدعارة التركى والنفايات الارهابية السورية ومهربى البشر والخوان شر خلق الله وتعيش فى امن وامان تحت قيادة عسكرية موحدة محترمة تسيطر على ثلاث ارباع ارض ليبيا بينما الربع المحتل فتسيطر عليه قوات اختلال تركى ومليشيات حيوانية خارج سيطرة فاسد السراج الحصان والبقرة والفار وغنيوة وكاره ولا يستطيع السراج ان يعزل اى واحد منهم اتفوه عليك ياحقير الا تستحى وانت ترى زلمات سورية تستحى نساؤكم ولا يستطيع ان يحاسبها وهى تدخل غرف نوم الليبيات ورايناهم فى تسجيل صوتى يطلبوا فتيات ليبيات ترفيه للزلمات ينيكوهم هل ترضى ياديوث ينيكوا امك ولا اختك ولا بنتك ولا زوجتك طبعا عادى بالنسبة لامثالك من حثالة المجتمع ليس عندهم ذرة شرف يعبدون اموال قطرائيل وزحلقت موزه مخهم !!

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