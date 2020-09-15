الضراط: استقالة الثني محاولة يائسة من حفتر لامتصاص غضب الشارع

ليبيا – زعم مستشار حكومة الوفاق للعلاقات الأمريكيّة محمد عبد الله الضراط القيادي بحزب الجبهة الوطنية إنّ استقالة عبد الله الثني هي محاولة يائسة من “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لامتصاص غضب الشارع، وتقديم الثني وحكومته كبش فداء، اعتقادًا منه أنّ المواطنين لا يدركون أنّ الثني وعقيلة صالح يتحرّكان تحت رداء “حفتر”، حسب تعبيره.

الضراط لفت في تصريح لقناة “الجزيرة” القطرية إلى أنّ المدن الشرقية تعاني بشكل خاصّ من انعدام تامّ للأمن وسيطرة ماوصفها “عصابات حفتر والمليشيات” على مقدرات الدولة والممتلكات الخاصّة، وانعدام السلع التموينية ونقص السيولة في المصارف وزيادة أزمة الكهرباء وتفاقم الفساد المالي، وهي أزمات تسبّبت في زيادة الاحتقان الشعبي ونفاد صبر المواطن.

وأضاف أن “الموقف الدولي المتردّد في التعامل مع الأزمات والجرائم التي وراءها حفتر والدول الداعمة له، يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية في تسمية الأمور بمسمّياتها وتحميل المسؤولية المباشرة للأشخاص والدول المتسببة في تعميق معاناة الليبيين”.

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