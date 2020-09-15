16 إصابة جديدة و6 حالات شفاء من «كورونا» في سبها

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة وفاة وست حالات شفاء.

وقال المركز عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الإثنين، 89 عينة للكشف عن فيروس «كورونا» ليتبين إيجابية 16 حالة بينها 14 حالة جديدة وحالتين لمخالطين، إضافة إلى سلبية 73 حالة بينها ست حالات شفاء، فيما سجلت حالة الوفاة في الشاطئ.

وتوزعت الإصابات بواقع حالتين في كل من سبها والشاطئ، إضافة إلى 12 حالة جديدة في بنت بيه.

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وتعاني سبها نقص الإمكانات والكوادر الطبية في معركتها لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، وكشف مدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في المدينة، الدكتور عبدالحميد الفاخري، أن المختبر المرجعي شبه متوقف؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعدم توافر وقود «الديزل» لتشغيل المولد الاحتياطي إلى جانب أن المركز به جهاز «PCR» واحد تجرى عليه تحاليل العينات من نحو 16 بلدية في المنطقة الجنوبية.

وقال الفاخري لـ«بوابة الوسط»: «من المفترض أن نحلل 400 عينة يوميًّا، لكننا نجري الاختبارات لـ90 فقط بسبب مشكلة الكهرباء»، معقبًا: «الوضع الوبائي في سبها والجنوب عامة خطير، ونحن نعمل بأقل الإمكانات، ومن المفترض أن يكون لكل بلدية في الجنوب جهاز لفحص الفيروسات، ولا يصح جهاز واحد يحلل عينات لنحو نصف مليون مواطن هم سكان الجنوب».

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