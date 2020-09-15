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اكار لـ قائد بحرية الوفاق: تربطنا بليبيا علاقات تاريخية مشتركة وصداقة ممتدة على مدى 500 عام

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الإثنين قائد بحرية الوفاق عبد الحكيم أبو حولية في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة بحضور وزير الدفاع التركي قائد القوات البحرية التركي عدنان أوزبال.

جانب من لقاء أكار مع قائد بحرية الوفاق

 

اكار أكّد في بيان لوزارة الدفاع التركية على وقوف تركيا إلى جانب حكومة الوفاق لضمان السلام والاستقرار الدائم في ليبيا حسب زعمه.

وأضاف أنّ تركيا ستواصل تقديم أنشطتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية لليبيين الذين تربطهم مع تركيا علاقات تاريخية مشتركة وصداقة ممتدة على مدى 500 عام.

اكار أشار إلى أنّ تركيا تدعم وحدة الأراضي الليبية ووحدتها السياسية وتؤيد ليبيا المستقلة ذات السيادة التي تحتضن جميع الليبيين، وفق مبدأ “ليبيا لليبيين”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يااكار ياحمار ليبيا دولة عربية تربطها بمصر علاقات قوية لغة عربية وترابط ونسب بين القبائل العربية فى مصر وليبيا اما الاتراك المغول فى ليبيا فعددهم اقل من اى حى فى طرابلس خذوهم وريحونا منهم فالنشيد الوطنى الليبى لحنه نفس ملحن النشيد الوطنى المصرى الموسيقار محمد عبدالوهاب اما الروابط التركية المصرية العسكرية لا تنسى منذ اقل من 180 سنة فقط هل تذكر قائد الجيش المصرى ابراهيم باشا الذى دمر الجيش العثمانى مرتين فى الاولى اسر اكار ذلك الزمان رشيد باشا ومعه 6000 جندى وضابط وقتلوا 3000بينما خسر الجيش المصرى 450 جندى فقط وفى المعركة الثانية هزم الجيش المصرى بقيادة ابراهيم باشا الجيش العثمانى بقيادة حافظ باشا وقتل منهم عشرات الالاف منهم 12000 غرقوا فى نهر الفرات اثناء فرارهم فى معركة نصبين وغنم الجيش المصرى اسلحة واموال من الجيش التركى كثيرة بخلال انضمام الاسطول التركى للجيش المصرى ولولا تدخل اوربا لانقاذ الدولة العثمانية المريضة لكنت الان يااكار مصرى بتكلم عربى منهم لله اوربا !!
    اقرأ ياجاهل ماورد فى موقع المعرفة العالمية وكيبديا وانت تعرف فضيحتكم امام الجيش المصرى ونتمنى ان نرى مواجعة ثالثة عند الخط الاحمر ليرى العالم هلاك الجيش التركى على يد خير اجناد الارض مع الجيش الوطنى الليبى

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  • يربطنا بتركيا استعمار استمر 403 سنه لم تشق تركيا طرق في ليبيا وسكك قطارات ولم تنهض بالتعليم ولم تهتم بالصحه بل زاد تجهيل هذا الشعب وزادته افقارا بفرض الآتوات عليه ضريبه ظالمه كانت تؤخذ من الليبيين وترسل الي تركيا ليزدهر شعبها هناك وتركت لنا جريمه أخلاقيه لقطاء خلفهم الانكشاريين من نساء ليبيات ولأن الانكشاريين ليسوا اتراك في الاصل بل ابناء مستعمرات تركيا في البلقان ربتهم تركيا في معسكراتها كعبيد لذلك لم تعترف بأبناءهم كأتراك بل كانت تسميهم ابناء الرقيق ابناء العبيد وعبيد تركيا كانوا اتراك درجه ثانيه وثلاثه لذلك تركتهم في ليبيا عندما غادرت ليبيا بعدما سلمتها الي ايطاليا

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