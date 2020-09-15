المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: التهميش بات أمرًا وواقعًا يطال كلًّ الليبيين

ليبيا – رأى مسؤول الإعلام بالمجلس الأعلى لشيوخ وأعيان ليبيا أبو بكر سليمان مردمة أنّ التهميش في ليبيا لم يعد ممنهجًا أو موجّهًا ضدّ مكوّن بعينه، بقدر ما بات أمرًا وواقعًا يطال كلّ الليبيين جراّء نظام المركزية الذي وصفه بـ”البغيض”.

مردمة أعرب في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” عن أمله في نجاح العملية السياسية، باعتبارها قد تكون سبيلًا مؤديًا لإجراء الانتخابات.

وأضاف: “نحن مع الحوار بشكل عام، ولدينا إيمان مطلق بأنّه لا حلّ لمشكلة ليبيا إلا بجلوس بعضنا مع بعض كليبيين، وعدم إقصاء أيّ طرف من الأطراف”، لافتًا إلى أنّ أغلب مكوّنات سكان الجنوب تأثّر بشدّة بسبب الصراع الراهن بين الشرق والغرب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية