الحكومة الليبية: نحن والجيش جسمان في خندق واحد.. وعدم وجود موارد مالية أثّر سلبًا على عملِنا

ليبيا – أكّد الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية عز الدين الفالح أنّ الحكومة التي قدّمت استقالتها ستستمرُّ في تسيير الأعمال.

الفالح قال في تصريح لصحيفة”الشرق الأوسط”: إنّ الحكومة ما زالت تعمل بشكلها الطبيعي حتى يقرر مجلس النواب مصير الاستقالة المقدّمة من رئيس الوزراء.

وحول ملابسات الاستقالة، أوضح أنّ عدم وجود موارد مالية حتى اليوم أثّر سلبًا على عمل الحكومة، نافيًا أن يكون الثني قد أعلن استقالة الحكومة تعبيرًا عن الغضب أو الاحتجاج على بيان الجيش الذي انحاز للمتظاهرين، بحسب قوله.

وأضاف: “ما يشاع غير صحيح، فالجسمين في خندق واحد، وحتى الحكومة الليبية ترى أنّ مطالب المتظاهرين السلميين مشروعة، لكنَّ المهم هو عدم المساس بمقدرات الدولة التي تعد ملكًا للمواطن”.

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