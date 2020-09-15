فايز السراج: يوم الخميس عطلة بمناسبة ذكرى استشهاد عمر المختار ويخصم من رصيد الإجازة السنوية

أصدر فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، قرارًا حمل رقم (600) لسنة 2020 ميلادية، بشأن عطلة يوم الشهيد «ذكرى استشهاد عمر المختار لعام 2020».

وأكد نص القرار أنه “تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2012، بشأن العطلات الرسمية تكون عطلة يوم الشهيد (ذكرى) استشهاد عمر المختار لعام 2020، يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010 .

وختم القرار، أنه بذلك يكون يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020، إجازة لكافة الموظفين لوقوعه بين يومي عطلة أسبوعية، وعطلة رسمية على أن يخصم من رصيد الإجازة السنوية