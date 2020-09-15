الخارجية التونسية: يجب أن يكون لدول الجوار دور مهمّ في أيّ عملية سياسية تستهدف حلّ الأزمة الليبية

ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي أمس الإثنين سفير الجزائر بتونس عزوز بعلال.

وزير الخارجية التونسي نوّه -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- إلى تطابق وجهات نظر البلدين إزاء الأزمة الليبية والتي يتعيّن أن تكون معالجتها من خلال حلّ سياسي يشارك فيه كلّ الليبيين دون تمييز أو إقصاء.

وشدّد على أن يكون لدول الجوار دور مهم في أي عملية سياسية تستهدف حلّ الأزمة بما يحفظ الأمن والاستقرار فيه وفي المنطقة برمّتها.

كما جدّد الوزير التأكيد أن التطوّرات الحالية التي تمرّ بالمنطقة العربية والمتوسّطية تستوجب رفع مستوى التنسيق والتشاور بين تونس والجزائر، والتحرّك المشترك لرفع التحديات الماثلة أمام البلدين.

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